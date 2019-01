Familien Hagen inviterer motparten til «prosess», men krever livstegn fra Anne-Elisabeth først

Saken oppdateres.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog om morgenen onsdag 31. oktober. Hagen er kona til investor Tom Hagen, som er på listen over landets rikeste personer, skriver Aftenposten.

Det er fremsatt krav om løsepenger i kryptovaluta for kvinnen, men politiet har ingen mistenkte i saken. De har heller ikke mottatt livstegn siden hun forsvant for 71 dager siden.

Når politiet nå går ut med informasjon om saken, er familiens håp at deres budskap vil føre frem.

– Familien håper dette vil føre til at de kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at de får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Deretter vil de starte en prosess med å få henne trygt hjem, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden i en felles uttalelse til pressen onsdag ettermiddag.

Utelukker ikke å gå med på krav

Politiet opplyste på en pressekonferanse onsdag formiddag at de har rådet familien om ikke å gå med på kravet om løsepenger. Det rådet har familien så langt besluttet å lytte til.

– Den vurderingen har vært særdeles krevende, sa advokaten.

Holden er forsiktig med å utdype hva han mener med at familien håper å kunne «starte en prosess» med motparten. Til Aftenposten sier han:

– Vi har en motpart som vi vet lite om. Da synes vi det er riktig å bruke den formuleringen nå og si at de er innstilt på å gå i en prosess for å få henne trygt hjem.

– Ligger det også i det at familien kan vurdere å gå med på kravet fra motparten?

– Det får tiden vise, men det ligger naturligvis som et underliggende element og en mulighet, sier Holden.

– Hvordan jobber familien nå for å få i gang «prosessen»?

– Nå ligger vel utspillet i første omgang hos motparten. Familien vil ha tegn på at Anne-Elisabeth er i live. Så får vi se hva som skjer.

Et slør av hemmelighold er borte

I 71 dager har familien Hagen vært i en særdeles krevende situasjon. De har heller ikke kunnet fortelle omgangskretsen hva som har skjedd. Holden vil ikke fortelle hvilken dekkhistorie familien har valgt.

– Det har naturligvis vært vanskelig og krevende, men nøyaktig hvilke formuleringer de har brukt, tror jeg familien må få lov å ha for seg selv.

– Men er det også godt for dem å kunne gå ut nå og forklare hvorfor det har vært som det har vært?

– Det er klart det har en effekt at dette sløret av hemmelighold ikke lenger ligger over dem, sier Holden.

Tror på debatt om sikkerhet

Holden ønsket ikke å svare på detaljerte spørsmål om sakens faktum og viste til at det er politiet som etterforsker saken. Han vil ikke si om det er innført sikkerhetstiltak mot Tom Hagen eller andre familiemedlemmer.

På pressekonferansen med politiet onsdag formiddag ble det kjent at politidistrikter over hele landet er varslet om risiko for andre rike familier. Holden tror saken kan få konsekvenser på et samfunnsmessig nivå.

– Det tenker jeg ligger i sakens natur. Dette vil skape debatt i Norge på flere områder.

På spørsmål fra Aftenpostens reporter om Tom Hagen har gjort seg noen tanker om hvem som kan stå bak, svarte Holden:

– Dere kan være trygge på at mine klienter har endevendt sine liv for å tenke gjennom hvem som kan stå bak dette.

– En grusom og umenneskelig handling

Bistandsadvokaten gjentok flere ganger at situasjonen er svært krevende for familien.

– Det er ingen tvil om at familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth som en grusom og umenneskelig handling, sier Holden.

Holden jobber hovedsakelig med strafferett for advokatfirmaet Hjort. Den erfarne advokaten er kanskje mest kjent for å ha vært aktor under 22. juli-rettssaken. På spørsmål om hvordan han vil beskrive saken, svarer han:

– Ut ifra den kunnskap og erfaring jeg personlig har med straffesaker, er det ingen tvil om at jeg er fullstendig enig i at det er en særdeles krevende og vanskelig sak.