Gjennombrudd i skredsøkene – alle fire senderne lokalisert

Saken oppdateres.

– Vi har gjort funn, det vil si utslag på sende- og mottakerutstyret i helikopteret, bekrefter operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt overfor NTB.

Det nye funnet ble gjort under helikoptersøk i leteområdet natt til onsdag. Dermed er det lokalisert fire skredsøkere i skredet i Tamokdalen i Troms der fire skiturister fortsatt er savnet. Også fredag ble det plukket opp signaler fra to skredsøkere.

Avstanden mellom funnene fredag og natt til onsdag utelukker at signalene kommer fra de samme skredsøkerne. Politiet regner det som sikkert at alle de fire savnede er tatt av skredet ved Blåbærtinden.

– Resultatet av søket er at vi har et definert område som skal gjennomsøkes ytterligere i søket etter de savnede, opplyser politiet.

Det blir onsdag gjort nye søk med helikopter for å avgrense innsatsområde i skredet ytterligere.

Elektronisk søk

Søkene natt til onsdag ble gjort med et Sea King-helikopter fra Forsvarets 330-skvadron, med mannskap hengende under maskinen som dermed hadde god sikt til bakken. De startet tidligere enn planlagt fordi været lettet tilstrekkelig i løpet av natten til at det gikk an å fly inn i luftrommet over skredet.

Helikopteret brukte sende- og mottakerutstyr for å forsøke å få nøyaktige posisjoner på de to signalene som er plukket opp i tidligere søk. I tillegg håpet man å lokalisere de to siste skredsøkerne i snømassene. Det skal gjøre det enklere for bakkemannskapet å finne de savnede.

Det er ikke planlagt å sette inn bakkemannskaper i søket allerede onsdag.

– Det er ikke forsvarlig å sette inn bakkemannskaper slik forholdene er nå. Planen er først å lokalisere de savnede, så vurdere skredfaren og sikre området før de savnede blir gravd fram og hentet ut av raset, sier operasjonsleder Nilsen.

Savnet siden onsdag

De fire savnede skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). De var på topptur til Blåbærfjellet og ble sist observert i 14-tiden onsdag i forrige uke. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Politiet har opplyst at det ikke lenger er håp om å finne overlevende, og at man dermed søker etter antatt omkomne. Politiets hovedteori er at de fire er tatt av skredet og ligger begravet i snømassene.

– Vi mottar ikke lenger signal fra de to skredsøkerne som ble lokalisert fredag. Dette funnet er markert, men det er behov for å posisjonere funnet så nøyaktig som mulig. Det vil avgrense innsatsområdet. Skredet skal derfor også søkes igjennom med Recco-utstyr. Dette er planlagt gjort med bistand fra Heliteam i dagslys onsdag, skriver politiet i sin pressemelding.