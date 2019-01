Elektrikerstreik kan bli utvidet til Trøndelag

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for streiken er at EL og IT Forbundet krever tariffavtale for de ansatte. Nå skal partene til mekling, og med mindre de kommer til enighet, blir det streik.

Totalt har forbundet 30 medlemmer som jobber hos Traftec, men de har ennå ikke bestemt hvor mange som blir tatt med i en eventuell utvidelse av streiken.

– Hvert år inngår vi tariffavtale i rundt 70 nye bedrifter, og vi opplever nesten aldri å bli avvist. De aller fleste bedriftene er positive til tariffavtaler fordi det sikrer lik konkurranse mellom bedriftene og gir fornøyde ansatte. Vi håper at meklingen fører til en løsning, men er klar til å streike om vi må, sier leder Bjørn Fornes av forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet.