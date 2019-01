Vår nye boligrobot gjør at du kan lese flere boligsaker på adressa.no

Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesyke i 2018

Trond Giske bekrefter overfor Adresseavisen at han og Haddy Njie 1. juni skal gifte seg i Nidarosdomen.

- Det er alltid godt å være i Trondheim. Jeg opplever så mye varme fra folk, så det er veldig hyggelig å gifte seg i svigerbyen. At det skjer i Nidarosdomen, er ekstra fint fordi både Maria og Una er døpt der, og Tronds foreldre giftet seg der, skriver Njie i en sms til Adresseavisen.

Giske skriver:

- Jeg gleder meg stort til dette, skriver Giske til Adresseavisen.

Det var VG som først meldte nyheten.

- Et godt vennskap

- Vi ble kjempeglade da Haddy og Trond fortalte at de skulle gifte seg til sommeren! Vi er blitt godt kjent med Haddy etterhvert, og vi blitt veldig, veldig glad i henne! Og vi ser fram til bryllupet med stor glede! skriver Norunn og Bjørn Giske, foreldrene til Trond Giske, i en sms til VG.

Njie og Giske har ett barn sammen. Haddy Njie har tidligere fortalt at hun overrasket seg selv ved å falle for Giske, og at de lenge kun var venner.

- Og det var et veldig godt vennskap. Når du er venn med noen, og plutselig skjønner at det er potensial for noe mer, blir du litt overrasket, sa hun.

Ble kjærester i 2014

Hun sa at de ble kjent gjennom felles venner.

- Det var ikke noe første blikk-greie. Det er vel sånn det vanligvis skjer: Man er litt i samme kretser og på samme arrangementer. Og så blir man bedre venner, og så plutselig: «Å jøss».

Det var på sommeren i 2014 det ble kjent at de var et par.