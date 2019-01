Ny regjering i Norge - strammer inn abortloven

Saken oppdateres.

- Jeg er utrolig glad for at jeg står ved siden av disse politiske lederne og kan fortelle at alle har blitt enige om regjeringsplattformen, fortalte Erna Solberg under en pressekonferanse torsdag kveld.

Høyre, Frp, KrF og Venstre har siden klokken 14 torsdag sittet i regjeringsforhandlingerhver for seg på Gardemoen. Der skulle de ta stilling til regjeringsforhandlinger som er forhandlet fram de siste to ukene.

LES OGSÅ: Livestudio fra regjeringsforhandlingene

Tøffe forhandlinger

- Gjennom gode og tøffe forhandlinger har vi nå funnet gode løsninger og kompromisser sammen. Hvert av partiene har satt tydelig preg på dokumentet, og det er viktig for stabilitet og for å løse utfordringene, fortsatte Solberg.

Like før pressekonferansen ble det kjent at KrFs stortingsgruppe stemte fem mot tre «ja» til regjeringsplattformen.

KrFs landsstyre sa «ja» med 19 mot 17 stemmer.

Dette blir den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985, da den rene Høyre-regjeringen ledet av Kåre Willoch ble utvidet til en koalisjonsregjering, der Krf og Venstre kom med på laget.

Fjerner fosterreduksjon

De borgerlige partiene fjerner muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c.

Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) på torsdagens pressekonferanse om ny regjeringsplattform for Høyre, Frp, Venstre og KrF.

De fire partiene er enige om en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.

LES OGSÅ: Lønseth: - Krever at Helleland blir statsråd

Skal fortsette å forbedre Norge

- Det går bra i Norge for tiden. Samtidig er det mange som har utfordringer. Vi har gjort mye de siste årene, men vi må fortsette å forbedre Norge. Vi vil ha vekst i flere næringer, og lede an i det grønne skiftet.

Erna Solberg nevnte fire punkter de nå skulle fokusere på. Flere jobber for å skape et bærekraftig samfunn, offensiv klimapolitikk, sosial bærekraft og sterkere trygghet.

- Vår ambisjon er å trygge Norge for fremtiden, sa Erna Solberg.

Og fortsatte:

- Mange land opplever ustabilitet, men vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.

- Skape nye jobber

Solberg trakk fram noen av utfordringene regjeringen står overfor i de to og et halvt årene som gjenstår av denne perioden. Det handler om å skape nye jobber, sørge for at flere kommer i arbeid, lede an i det grønne skiftet og sørge for små forskjeller, ifølge regjeringssjefen.

– Vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn, hvor flere er yrkesaktive og innvandrere kommer raskere i jobb.

Hun varslet lavere totalt skatte- og avgiftsnivå og enighet om flere konkrete tiltak for å bedre barnefamilienes situasjon, blant annet ved økt barnetrygd og økt støtte til studenter som får barn.

Enigheten har fått navnet Granavollen-plattformen.