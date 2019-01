Ropstad beklager abort-utspill: – Krøkkete sagt

Saken oppdateres.

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa Ropstad under den direktesendte partilederdebatten som ble sendt kort tid etter at KrFs landsstyre med knappest mulig margin hadde sagt ja til et regjeringssamarbeid med dagens regjeringspartier.

Formuleringen vakte sterke reaksjoner fra en rekke hold, og i NRKs Politisk kvarter fredag morgen beklaget han utspillet.

– Det var krøkkete sagt, fastslo Ropstad.

– Det jeg sa var at vi må legge til rette for disse familiene. Klarer man å bære fram ett barn, bør vi som samfunn legge til rette for at du skal kunne bære fram to, presiserte han.

– Hva er det du står og sier?

En av dem som reagerte kraftig på utspillet torsdag kveld, var SVs Kari Elisabeth Kaski.

– «Klarer du å bære fram ett barn, bør du klare å bære fram to», sier Ropstad. Hva er det du står der og sier?!?, skrev hun på Twitter.

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven. De måtte altså nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

Ville valgt andre ord

Til VG sier Ropstad at han ville valgt andre ord for å få fram poenget, og sier han forstår at utspillet vakte så sterke reaksjoner.

– Det høres ut som at har man et barn, kan man jo bare få et barn til. Men det finnes medisinskfaglige råd som sier at man ikke bør gjøre det før uke tolv. Dermed er jeg overrasket over noen av reaksjonene, sier han.