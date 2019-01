Bodø lokker studenter med 5000 kroner for å melde flytting

Sju og et halvt års fengsel for drapsforsøk på bussjåfør i Bergen

Saken oppdateres.

Grunnen til at Bodø frister studentene med penger er at kommunen selv får 25.000 kroner i statlig innbyggertilskudd per person som melder flytting til kommunen.

Forslaget ble vedtatt i et splittet bystyre like før jul, skriver Klassekampen. Under debatten kom det fram at Høyre, som la fram forslaget, vil føre 20 millioner korner i inntekt fra staten i 2020 etter at ordningen er i gang.

Men at en kommune får 25.000 kroner fra staten, gjør at kommunen den personen melding flytter fra mister det samme beløpet.

– Dette er noe de fleste vil oppfatte som bestikkelse. Overfor nabokommunene der studentene kommer fra, kan det virke som kannibalisme, sier statsviter og spaltist Bente Aasjord i Steigen til avisa.

Ifølge Klassekampens kilder arbeider flertallet i Bodø-bystyret med å endre vedtaket og fjerne lokkematen.

Bodø er ikke den eneste kommunen som lokker studenter. I Kristiansand og Stavanger tilbyr de gratis busskort til studentene om de melder flytting. Bergen kommune vurderer det samme.