VG: Ingvil Smines Tybring-Gjedde inn i regjeringen

Saken oppdateres.

Det melder VG mandag. Ifølge avisen ligger det mandag ettermiddag an til at Tybring-Gjedde skal til Justisdepartementet, med ansvar for beredskap. Tybring-Gjedde er gift med Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tor Mikkel Wara (Frp) fortsetter som justisminister, ifølge VGs opplysninger.

Fremskrittspartiet vil ha sju statsråder i regjeringen også etter at det kommer inn tre nye statsråder fra KrF, sier kilder til VG.

Dersom opplysningene stemmer, betyr det at Frp ikke må avgi noen statsråder for at KrF skal komme inn i regjering.

Konstituert partileder Olaug Bollestad, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og tidligere byråd i Bergen Dag Inge Ulstein er ventet å bli utnevnt som nye statsråder fra KrF når Solberg-regjeringen utvides til en flertallsregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

