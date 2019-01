Bråk allerede før Solberg-regjeringen er presentert

Manchester United-spissen blomstrer under Solskjær: – Iblant må han slepes av treningsfeltet

Saken oppdateres.

Tirsdag presenterer Solberg sin ikke-sosialistiske firepartiregjering med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Men til tross for at regjeringen teller rekordmange statsråder, er det ikke funnet plass til trøndere, ifølge lekkasjer i mediene.

- Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag, sier Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre.

- Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil, mener fylkeslagslederen.

Alt tyder at «trønderalibiet» i dagens regjering, barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), må forlate kollegiet.

Klokken 11 er det ekstraordinært statsråd på Slottet, og et kvarter senere kommer hele regjeringen ut på Slottsplassen for å bli fotografert.

Eser ut

Samtidig eser regjeringen ut når KrF blir med i regjeringen, ett år etter at Venstre gikk inn.

Den første firepartiregjeringen i Norge siden 1971 vil ha til sammen 22 statsråder. Årsaken til det økte antallet er at KrF skal ha tre statsrådsposter, samme antall som Venstre, samtidig som Frp ikke vil ha færre statsråder. Høyre gir avkall på én post, ifølge lekkasjer i mediene.

- Vi får flere statsråder, ikke for å løse et samfunnsproblem eller gjøre Norge bedre, men for å skape bedre internklima i regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han reagerer på regjeringens distriktsprofil og peker på at det bare er to statsråder fra steder nord for Ålesund.

- De setter vel rekord i antall statsråder. Det henger ikke på greip med lovnadene til Solberg om å få færre statsråder og effektivisere, sier SVs Kari Elisabeth Kaski, som ber Solberg svare på hva utvidelsen koster.

Homofritak

Helt siden sonderingene startet i fjor høst har det ligget an til at KrF skulle få tre statsråder. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad blir barne- og familieminister, dog uten ansvar for likestilling og homopolitikk. Det flyttes til Kulturdepartementet, ifølge NRK.

- Et gufs fra fortida, sier lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan.

Den nylig avgåtte KrF-lederen Knut Arild Hareide gikk i Pride-paraden i Oslo i 2016. Året etter, da Ropstad ble nestleder i KrF, sa han til NRK at det ikke vil være naturlig for ham å gå i «Gay-parade».

Ropstad mener trossamfunn skal beholde statsstøtte selv om de nekter å vie homofile. Han vil la kristne skoler få anledning til å la være å ansette en søker, dersom denne lever i et homofilt forhold.

Fire nye navn – to ut

I tillegg til Ropstad blir KrFs Dag Inge Ulstein i Bergen utviklingsminister, mens KrF-nestleder Olaug Bollestad blir landbruks- og matminister, ifølge medielekkasjer.

Det fjerde nye navnet i regjeringen er Fremskrittspartiets Ingvild Smines Tybring-Gjedde, som skal få en nyopprettet stilling som beredskapsminister.

Også posten som digitaliseringsminister er ny og vil trolig gå til Høyres Nikolai Astrup, som kommer fra stillingen som utviklingsminister.

I tillegg til Helleland er det ventet at Bård Hoksrud (Frp) må forlate rollen som landbruks- og matminister, bare knappe fem måneder etter at han tiltrådte.