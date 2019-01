KrF innlemmet i Solbergs flertallsregjering

Facebook tester ny tjeneste for tenåringer

Saken oppdateres.

KrF-nestleder Ropstad blir barne- og familieminister, mens fungerende partileder Bollestad blir landbruks- og matminister.

Begge sto sentralt på blå side i KrFs retningsvalg før jul, og Ropstad er favoritt til å overta som partileder etter Knut Arild Hareide.

Samtidig sto landets nye utviklingsminister Dag Inge Ulstein (38), som har sin erfaring fra lokalpolitikk i Bergen, på rød side i KrF.

Dagens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oversikt over den utvidede regjeringen * Statsminister Erna Solberg (H) * Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) * Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) * Finansminister Siv Jensen (Frp) * Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) * Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) * Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) * Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) * Samfunssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) * Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) * Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) * Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) * Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) * Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) * Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) * Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) * Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) * Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) * Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) * Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) * Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) * Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF)

Samtidig er statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) utnevnt til samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Stillingene som digitaliseringsminister og samfunnssikkerhetsminister er nyopprettet.

KrF-rådgivere på plass

KrF har også fått på plass rådgivere i viktige posisjoner. Partiveteranen Hans Olav Syversen blir statssekretær på Statsministerens kontor, mens Sverre Vatnar får samme posisjon under Siv Jensen (Frp) i Finansdepartementet.

Bollestad får med seg to partifeller, Julie Kristine Kordal og Widar Skogan, som statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen er den største i nyere tid teller nå 22 medlemmer, inkludert statsministeren, noe opposisjonen allerede har reagert på.

Barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) forsvinner ut av regjeringen.

Endringene tirsdag innebærer også at Venstre beholder sine tre posisjoner – partileder Trine Skei Grande som kulturminister, Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning og nestleder Ola Elvestuen som klima- og miljøminister.

Grande får likestilling

I tråd med forventningene overføres ansvaret for likestillings- og diskrimineringspolitikken fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Det betyr at Venstre-leder Trine Skei Grande får ansvaret for dette saksfeltet, og at Ropstad fra KrF dermed slipper å fronte regjeringens homopolitikk.

- Et gufs fra fortida, sa lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, før regjeringen var presentert.

Statssekretærene * Espen Espeset (Frp), Hans Olav Syversen (KrF) og Oluf Ulseth (H) blir statssekretærer for statsminister Erna Solberg (H). * Julian Thomas Farner-Calvert (KrF) og Jorunn Hallaråker (KrF) er begge utnevnt til statssekretærer for Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og likestillingsdepartementet. * Julie Kristine Kordal (KrF) og Widar Skogan (KrF) fra Troms, blir statssekretærer for landbruksminister Olaug Bollestad (Frp). * Fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp blir statssekretær for Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet. * Seniorrådgiver Sverre Vatnar (KrF) blir statssekretær for finansminister Siv Jensen (Frp). * Thorleif Vikre (Frp) blir statssekretær for Monica Mæland i Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet. * Statssekretær Brage Baklien (Frp) går fra Samferdselsdepartementet til Finansdepartementet. * Statssekretær Paul Chaffey går av som statssekretær for Monica Mæland og blir i stedet statssekretær for statsråd Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. * Statssekretær Jens Frølich Holte (H) fortsetter som statssekretær i Utenriksdepartementet, men sjefen blir nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Tidligere var han statssekretær for utviklingsminister Nikolai Astrup (H). * Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) slutter i Landbruks- og matdepartementet og blir i stedet statssekretær for Kjell-Børge Freiberg (Frp) i Olje- og energidepartementet. * Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) som har vært statssekretær i halv stilling i Barne- og likestillingsdepartementet i halv stilling i Kunnskapsdepartementet, blir statssekretær på heltid for Jan Tore Sanner (H) i Kunnskapsdepartementet. * Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds går fra Olje- og energidepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. * Statssekretærene Morten Bakke (H), Kristin Holm Jensen (H), Cecilie Brein-Karlsen (Frp), Svein Flåtten (H), Helge Fossum (Frp), Knut Morten Johansen (Frp) og Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) går av. Tybring-Gjedde blir i stedet samfunnssikkerheitsminister i Justisdepartementet.

Samtidig blir ansvaret for tros- og livssynspolitikken overført motsatt vei, fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Ansvaret for sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Trøndermanko

Hellelands sorti betyr at regjeringen mangler representasjon fra Trøndelag, noe trønderske politikere reagerer sterkt på.

- Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert, sa Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre, før regjeringen ble presentert.

En ikke-sosialistisk flertallsregjering har vært Solbergs mål i mange år, men veien fram tid har vært lang.

Etter valgseieren i 2013 gikk Høyre og Frp i regjering sammen, men klarte ikke å få med KrF og Venstre. Det ble imidlertid etablert en samarbeidsavtale mellom regjeringen og Venstre og KrF.

Etter valget i 2017 ville ikke lenger KrF ha noen samarbeidsavtale, mens Venstre etter en intern prosess gikk inn i regjeringen for ett år siden.

KrF besluttet i fjor høst å søke samarbeid med dagens regjering – mot partileder Hareides råd. Sonderinger før jul og forhandlinger nå på nyåret endte med at en ny regjeringsplattform ble godkjent av de fire partiene og presentert sist torsdag.

