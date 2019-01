Dyrere forsikring for elbil-eiere

Julie fra Bangsund ble kalt «The Machine» i New York

Saken oppdateres.

– Elbiler og hybridbiler er dyrere å forsikre enn andre biler, fordi de er dyrere å reparere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige til Nettavisen.

Over 50 prosent av alle nye biler er enten el- eller hybridbiler, ifølge forsikringsselskapet, som mener dette representerer en helt annen type risiko.

– Et eksempel er at det er mye dyrere å reparere mer avanserte biler med mye teknologi i skjermer og å reparere elektriske biler. Da må vi passe på at vi har riktig pris på de bilene. Hver enkelt kunde og hvert enkelt objekt som forsikres, må ha riktigst mulig pris, sier han.

Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge. På ett år har tallet økt med 41 prosent.

