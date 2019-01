Trønder antas omkommet i brann i Finnmark

To menn pågrepet for kroppsskade i Oslo

Saken oppdateres.

- Vi kan bekrefte at han er fra Trøndelag og at han har bostedsadresse i Namdalseid, sier operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Svein Erik Jacobsen til Adresseavisen.

Brannen startet søndag morgen i et industribygg som har brent ut og ramlet ned. Det andre bygget står i full fyr, opplyser politiet på formiddagen søndag.

Det var fire personer på jobb på stedet da brannen startet søndag. Til vanlig jobber det 54 personer ved anlegget, skriver NTB.

Det er fortsatt stor sprednings- og eksplosjonsfare på stedet og totalt åtte bygg på området. I tillegg er det store mengder giftige gasser i området. Den stille i lufta, med 20 minusgrader, gjør at gassen legger seg som et lokk over fjorden.

Politiet har ikke grunn til å tro flere personer er inne i bygget, skriver iFinnmark.

- Vi har evakuert boliger i nærområdet grunnet stor fare for eksplosjon, sa Jacobsen til iFinnmark tidligere søndag.

Kan ikke stadfeste dødsfall

- Personen er savnet og antatt omkommet. Den endelige stadfestelsen om dødsfall kan vi ikke gjøre nå. Det er snakk om en stor brann med svært høy varmeutvikling. På grunn av varmen kan det ta lang tid før det er mulig for oss å ta seg inn. Alle mannens pårørende er varslet, sier operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Svein Erik Jacobsen til Adresseavisen kl 13.30 søndag.

Politiet fikk beskjed om brannen klokken 7.40 søndag morgen, skriver NTB.

Brannen oppsto i et smoltanlegg som eies av Laksefjord AS. Dette selskapet er igjen 100 prosent eid av Lerøy Aurora AS, som igjen er heleid av Lerøy Seafood Group ASA.

Store ressurser er satt inn

Forsvaret har fløyet inn mer utstyr med helikoptre fra KV Andenes, ettersom brannmannskapene på stedet har begrenset med utstyr. I tillegg til kystvaktskipet KV Andenes er røykdykkere, redningsskøyte, styrker fra Sivilforsvaret, politi, ambulanse og et Sea King redningshelikopter med i operasjonen, skriver NTB.

Olav Bjørgaas hos Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til iFinnmark at de har sendt et Sea King-helikopter til smoltanlegget. Helikopteret rekognoserer og tar tilleggsressurser til brannstedet. Kystvaktskipet KV Andenes er også på tur innover.

– De har bra med brannfolk om bord. De har også send et NH-90-helikopter i forkant med røykdykkere som nå er på stedet, forklarer Bjørgaas.