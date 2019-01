Fagdommerne setter juryens kjennelse til side

Solskjærs dilemma: Nå planlegger han for neste sesong

Midtbyen får svi hvis politikerne sier ja til enda et kjøpesenter på Lade.

Huset de bor i, kan bli revet for nytt universitet

Rettskommentator overrasket over juryens kjennelse

Eirik Jensen kjent skyldig i korrupsjon, frikjent for hasjsmugling

Da yogaen kom til byen. For alvor.

Saken oppdateres.

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

LES OGSÅ: Eirik Jensen innrømmer hemmelige møter med Cappelen

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

- Veldig spesielt

LES OGSÅ: - Det er siste sjanse. Det er livet det er snakk om

- Svært overraskende, veldig spesielt og en lite verdig sorti av juryordningen, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden.

- Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig. Det var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse om at Jensen er uskyldig i medvirkning til import av hasj ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

- Dette er en lite verdi sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, fortsatte Elden.

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert.

Elden opplyser mandag etter,iddag at Eirik Jensen anker beslutningen om å sette juryens kjennelse til side.

Eirik Jensens kamerat: – Jeg har ikke ord

– Selvfølgelig er jeg dødsskuffet. Jeg har ikke ord for hva som har skjedd nå, sier John Malden, kamerat og tidligere kollega av politimannen Eirik Jensen.

– Jeg var glad en stund i håp om at kjennelsen ville stå seg, men det skjedde altså ikke, sier Malden til NRK.

Jensen ble kjent ikke skyldig av juryen på narkotikadelen av tiltalen, men fagdommerne satte kjennelsen til side.

På spørsmål om han er overrasket over dette, sier Malden følgende:

– Ikke på den måten jeg begynner å kjenne rettssystemet nå, for nå har jeg ikke tiltro til det i det hele tatt.