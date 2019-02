Flere timer med trafikktrøbbel på Dombås

Saken oppdateres.

Politiet i Innlandet skrev på Twitter klokken 18.33 mandag at det var stans i trafikken fra Dombås sentrum og opp mot Dovrefjell. En halvtime senere meldte de at begge kjørefelt var stengt grunnet et mindre trafikkuhell. Det var også i en periode flere vogntog med stans på Fokstugu.

Like etter klokken halv åtte mandag kveld ble ett kjørefelt åpnet, og politiet dirigerte manuelt på stedet.

Veien ble i forbindelse med berging helt stengt i en periode.

Klokken 21.18 melder de at alle kjøretøy er berget, og at veien er åpen for normal ferdsel igjen.