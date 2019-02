Frp: - Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig

Saken oppdateres.

Frps parlamentariske leder på Stortinget, Hans Andreas Limi, bekrefter siktelsen.

- Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig, sier Limi til NTB.

Limi sier stortingsrepresentant Mazyar Keshvari tar siktelsen mot seg svært tungt.

Keshvari ble i helgen pågrepet og siktet for trusler.

Søndag ble han løslatt, men siktelsen ble opprettholdt.

– Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig. Vi vet han har vært gjennom mye det siste halvåret, og at han har hatt det tungt. Nå må politiet få tid til å gjøre jobben sin, sier Limi i en SMS til NTB.

Våpenbeslag

Fra før er stortingsrepresentanten siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av angivelig fiktive reiseregninger.

Nå er han i tillegg siktet etter straffelovens paragraf 264 som gjelder grove trusler og har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

VG skriver manmdag formiddag at fornærmede opplevde det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rulett» med et håndvåpen.

Det skal ha vært alkohol og beruselse inni bildet.

Politiet rykket til ut Keshvaris bolig etter melding fra fornærmede.

Det skal ha blitt gjort beslag av våpen i Keshvaris bolig.

– Med tanke på sakens natur ønsker vi ikke å gi ut flere detaljer om hendelsesforløpet eller grunnlaget for siktelsen helt ennå, sier politiadvokaten Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt.

Politiadvokaten bekrefter at truslene som førte til pågripelsen ble fremsatt i helgen, og dreier seg om paragraf 263 og 264 i straffeloven.

Ikke fremstilt for varetekt

Keshvari ble pågrepet lørdag, og satt ett døgn i politiarresten før han fikk reise hjem til Oslo søndag.

Politiet valgte ikke å fremstille ham for varetektsfengsling mandag.

– Min klient nekter straffskyld og er sykmeldt. Jeg henstiller til pressen om ikke å identifisere ham, sier advokat Bjørn Stordrange.

STRAFFELOVENS PARAGRAF 263 OG 264 § 263 Trusler: Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 264 Grove trusler: Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne

Vara for finansministeren

Adresseavisen får opplyst fra flere uavhengige kilder at det er Mazyar Keshvari som er siktet.

Han er fast møtende vararepresentant for finansminister Siv Jensen (Frp) siden 2013.

37-åringen ble i fjor politianmeldt og siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av fiktive reiseregninger.

I midten av oktober skrev Aftenposten at Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016.

Som en følge av avsløringen trakk Keshvari seg som leder for Oslo Frp.