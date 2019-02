Trafikken står på Dombås

PST bekymret for at IS-dømte begynner å slippe ut av fengslene

Aktor ber om tre års fengsel for moren i Valdres-saken

Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning

Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning

RBK-sjefen åpenhjertig om det siste halvåret: – Som å ha en rolle i et realityshow

Saken oppdateres.

Politiet i Innlandet skrev på Twitter klokken 18.33 at det var stans i trafikken fra Dombås sentrum og opp mot Dovrefjell. En halvtime senere melder de at begge kjørefelt er stengt grunnet et mindre trafikkuhell.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

Politiet er på stedet, og det skal forsøkes å få strødd.

Vegtrafikksentralen Øst melder på Twitter at det er stengt i begge retninger på Fokstugu grunnet flere vogntog med stans.