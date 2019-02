Klart for fregattdebatt på Stortinget

Dette er Norges mest populære hunder. Sjekk hvilken hunderase som passer best for deg

Saken oppdateres.

Fregatten ligger ennå under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor. Sjøforsvarets minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra den havarerte fregatten og detonert dem.

Ifølge Forsvaret gjøres det fortløpende vurderinger av hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er flyttet til Haakonsvern.

Det er også et tema hva som skal erstatte fregatten og hvor midlene skal hentes fra. I et intervju med VG tirsdag sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at Norges egenutviklede, raske missiltorpedobåter i Skjold-klassen kan få forlenget liv som en delvis erstatning for tapet av fregatten.

Disse seks båtene omtales som kystkorvetter, og skulle etter et vedtak fra 2016 fases ut fra 2025. Men skulle de kunne komme inn som erstatning for Helge Ingstad, er Bruun-Hanssen åpen for å forlenge levetiden til Skjold-klassen.

Marinens nyeste fartøy er for øvrig på vei fra verftet i Korea til Norge. Logistikkfartøyet KNM Maud skal sørge for forsyning av drivstoff og annet til de andre marinefartøyene.

(©NTB)