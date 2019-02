Næringsministeren med digitalisering av døden

Dette er Norges mest populære hunder. Sjekk hvilken hunderase som passer best for deg

Saken oppdateres.

– Prosessen i etterkant av et dødsfall er for komplisert for etterlatte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Ifølge ham er alle de manuelle oppgavene med dødsbo, forsikringer og pensjon i stor grad papirbasert og tungvint når noen dør. Isaksen sier dette er noe mange etterlatte klager over, og noe som er belastende i en sårbar fase.

Han sier et digitalt samarbeid mellom privat og offentlig sektor skal effektivisere prosessen i etterkant av et dødsfall. Ifølge statsråden ligger arbeidet an til å gi en samlet besparelse for de etterlatte på over en halv milliard kroner.

Omleggingen er basert på eksisterende arbeid fra en gruppe som er satt ned for å skape forenklinger, først og fremst for norske bedrifter. Folk fra finansbransjen, Brønnøysundregistrene, skatteetaten, Nav, politiet og domstolsadministrasjonen har vært involvert i idé- og analysefasen.

