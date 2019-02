Starter hevingen av KNM Helge Ingstad

Nytt RBK-tap for Horneland: Tidlig baklengs i fire av fire omganger

Saken oppdateres.

Redningsoperasjonen vil koste norske skattebetalere rundt en halv milliard kroner, bekrefter forsvarsministeren.

Foreløpig er det helt umulig å si om fregatten kan reddes – og brukes på nytt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) møtte i formidag i Stortinget og redegjorde for milliardhavariet.

Etter en serie forsinkelser og utsetteølser, varsler forsvarsministeren at tidspunktet for heving endelig nærmer seg.

- Vi håper å kunne starte hevingen av den havarerte fregatten Helge Ingstad torsdag denne uka, opplyste Bakke-Jensen i Stortinget tirsdag morgen.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen.

Kriseregning

Først etter at fartøyet er hevet, kan man vurdere om det kan repareres eller om det må kondemneres, opplyste han.

Uansett blir regningen for bergingsoperasjonen formidabel.

– Kostnaden ved bergingsaksjonen er beregnet til å bli rundt en halv milliard kroner, sa Bakke-Jensen.

- Det er liten tvil om at vår forsvarsevne er svekket etter havariet, fastslo forsvarsministeren fra Stortingets talerstol.

Fregatten kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden 8. november.