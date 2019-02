Fra og med i morgen endres reglene for EU-kontroll

Olaug Bollestads menighet: Ansatte malte seg svarte og laget «Kongo-tur» for søndagsskolebarn

Saken oppdateres.

- Bileiere får større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer for dem. Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll, mens nå kan du selv velge hvilket tidspunkt du vil utføre kontrollen så lenge bilen blir godkjent før fristen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye ordningen skal etter planen fases inn etter hvert som bilene er inne til kontroll, og den kotrollfristen man har i dag gjelder til neste EU-kontroll er gjennomført.

Du finner enkelt fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no.

- Den kontrollfristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører hovedkontrollen, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Kontrollfristen er endelig, det vi si at bilen må være godkjent innen fristen. Hvis ikke risikerer man at bilen blir avskiltet.

Intervallene for kontroll forblir de samme som i dag - cirka annethvert år. Kjøretøy over 7500 kilo skal inn hvert år.