Bollestad forventer at Veterinærinstituttet følger opp løftene om desentralisering

Saken oppdateres.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hadde bedt om møtet etter at Veterinærinstituttet varslet at det ville nedbemanne regionkontorene for å spare penger.

– Jeg hadde et godt og langt møte med styreleder, nestleder i styret og instituttlederen, sier Bollestad til NTB.

– Det var viktig for meg å få bekreftet at Veterinærinstituttet skal ha en desentralisert struktur. Og jeg fikk også bekreftet at de vil ha økt fokus på forskning, fortsetter hun.

Planla kutt

Veterinærinstituttet har planlagt kutt som vil ha rammet store deler av virksomheten i Tromsø, Trondheim og Sandnes. Instituttet har begrunnet kuttene med dårlig økonomi og vist til at de skal flytte inn i nye lokaler i Ås like utenfor Oslo, hvor de i større grad vil sentralisere virksomheten. Dette var bakgrunnen for at Bollestad kalte inn ledelsen til møte.

– Det er instituttets styre og instituttlederen som må bevise at de fullfører det de svarte meg i dag, sier landbruksministeren.

– Det er viktig at de er til stede i Sandnes, Tromsø og Trondheim fordi et statlig institutt er et viktig partnerskap for regional forskning, fortsetter hun.

Uavklart i Tromsø

Bollestad trekker fram det foreløpig uavklarte spørsmålet om dyreobduksjoner i Tromsø, der det ikke er lagt inne midler til dette i 2019.

– Enten får de til en avtale med Universitet i Tromsø, eller så vil det komme en tilleggsbevilgning. Det lover jeg ikke, men det er en av løsningene, sier landbruksministeren.

Veterinærinstituttets avdeling på Høyland i Sandnes har blant annet drevet forskning på om operasjonsteknikker for dyr kan brukes på mennesker – og omvendt. Bollestad opplyser at hun tirsdag fikk oppgitt at dette skal være et nasjonalt senter for denne typen forskning.

Må spare

Nytt hovedkontor på Ås kombinert med innstramminger over statsbudsjettet har ført til at Veterinærinstituttet må spare inn 20 millioner kroner i år, skriver Nationen.

140 ansatte har fått varsel om at rundt 30 av dem skal bli sagt opp.

Bollestad sier at det ikke blir bevilget mer penger i år, og sier at i revidert statsbudsjett til våren «må vi eventuelt diskutere videre».