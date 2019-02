Griller landbruksministeren om Veterinærinstituttet

Saken oppdateres.

Det sier stortingsrepresentant for Trøndelag Kirsti Leirtrø (Ap).

I dag fremmer hun og andre Arbeiderpartipolitikere representantforslag på Stortinget om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet for å ivareta matsikkerhet og dyrehelse.

-I tillegg stiller vi spørsmål til landbruksminister Olaug Bollestad i spørretimen på Stortinget. Vi vil vite hva regjeringen akter å gjøre for å bevare instituttets virksomhet rundt om i landet. Skal vi ha et sterkt og godt landbruk i hele landet, trengs den fagligheten Veterinærinstituttet representerer, sier Leirtrø.

Flere spørsmål i spørretimen

Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad (Krf) vil i spørretimen også får spørsmål om Veterinærinstituttet fra Senterpartiets Geir Pollestad. «Hvordan vil regjeringen sikre at Veterinærinstituttet ikke må redusere aktiviteten som følge av presset økonomi,» lyder spørsmålet fra Pollestad.

Tirsdag ettermiddag hadde landbruksministeren møte med ledelsen i Veterinærinstituttet. Dette møte hadde Bollestad innkalt til etter at det forrige uke ble klart at Veterinærinstituttet legger ned store deler av sin virksomhet, blant annet diagnose og laboratoriefunksjoner for varmblodige dyr i Trondheim.

Trøndelag er fylket i landet med flest hysdyrbedrifter (3861), mens Rogaland har nest flest, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til NTB sier Bollestad at hun hadde et godt og langt møte med styreleder, nestleder i styret og instituttlederen, og at det var viktig for henne å få bekreftet at Veterinærinstituttet skal ha en desentralisert struktur.

- Jeg fikk også bekreftet at de vil ha økt fokus på forskning, sier hun til NTB.

LES I ADRESSA OM KONSEKVENSENE FOR INSTITUTTET I TRONDHEIM

Nedbemanner i Trondheim

På grunn av planlagt flytting av hovedkontor fra Oslo til Ås, samt økte pensjonskostnader og mindre forskningsinntekter, skal Veterinærinstituttet kutte 20 millioner kroner på inneværende års budsjett. For å klare det skal det nedbemannes og store deler av virksomheten i Trondheim, Tromsø, og Sandnes rammes.

– Det er instituttets styre og instituttlederen som må bevise at de fullfører det de svarte meg i dag, sier landbruksministeren. Det er viktig at de er til stede i Sandnes, Tromsø og Trondheim fordi et statlig institutt er et viktig partnerskap for regional forskning, sier Bollestad til NTB etter møtet med institutt-ledelsen.

Trøndelags varaordfører aksepterer ikke nedleggelse

Prøver å berge 13 jobber

I Trondheim vil 13 ansatte som arbeider med varmblodige dyr og yter service overfor gårdbrukere i Trøndelag bli rammet.

- Nå har to restauranter i Trondheim fått Michelin-stjerner og det jobbes iherdig med kortreist mat i Trøndelag. Bøndene sier instituttet er viktig for dyrevelferden, og det er viktig for matsikkerheten. Derfor håper jeg på flertall i Stortinget for å bevare dagens struktur i Veterinærinstituttet, sier Leirtrø.

Men dette vedtaket vil neppe komme før 7. mars, da de 13 ansatte i Trondheim er forespeilet oppsigelse.

- Men vi satser på at regjeringen tar grep før det, sier Leirtrø.