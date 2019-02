Trond Giske blir ikke nestleder i Trøndelag Ap

Saken oppdateres.

Beslutningen ble tatt under møtet til valgkomiteen i fylkespartiet onsdag formiddag i Trondheim.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med vedtaket.

– Jeg er tilfreds med at valgkomiteen i Trøndelag lyktes med å komme fram til en enstemmig innstilling. Det har vært mye turbulens i Trøndelag, så en samlet innstilling er en stor fordel, sier Støre til NTB.

Full splid

Det har vært full splid i Aps største fylkeslag etter at Giskes kandidatur til nestledervervet ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen ble kjent mandag.

Også flere kvinnelige topper i partiet har tatt til orde for at det er for tidlig med et Giske-comeback, kun et drøyt år etter at han gikk av som nestleder på nasjonalt nivå på grunn av varsler om seksuell trakassering.

– Saken har skapt engasjement, og jeg har forståelse for dem som mener at varslersakene vi behandlet i fjor, ikke er mindre alvorlige i år. Tillit er noe det tar tid å gjenopprette, understreker Støre.

Et flertall i valgkomiteen skal imidlertid ha vært for å innstille Giske som nestleder ved siden av May Britt Lagesen, mens et mindretall, blant dem Lagesen og fylkesleder Per Olav Hopsø, var imot. Ifølge VG ga Giske selv beskjed til leder av valgkomiteen, Jorodd Asphjell, om at han trakk sitt kandidatur til nestledervervet etter å ha blitt informert om motstanden.

Samtidig skal Trondheim Ap ha krevd å få Giske inn i arbeidsutvalget og gjort det klart at de ville kreve Giske på nestlederplassen dersom valgkomiteen ikke ga etter, skriver Trønder-Avisa.

Ingen formelle hindre

Saken mot Giske, som omhandlet flere varsler om seksuell trakassering, er avsluttet, og det er ikke noen formelle hindre i veien for at han kan få nye verv i Ap, understreker Støre.

– Det vil være opp til partiets ulike organer, som fylkesårsmøte og landsmøte, å avgjøre, sier han.

Blir Giske styremedlem i arbeidsutvalget, blir han i utgangspunktet også innstilt som vara til landsstyret. Dersom Aps landsmøte vedtar at de nye sammenslåtte fylkespartiene skal ha fire plasser i landsstyret, vil Giske komme inn i landsstyret.

Som stortingsrepresentant er Giske allerede en del av landsstyret, men uten stemmerett.