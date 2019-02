NRK: Mann dømt til 16 års fengsel i overgrepssak i Hordaland

Saken oppdateres.

Den dømte har vært aktiv i lokalpolitikken for Ap og ble pågrepet i oktober 2016. Saken inngår i den såkalte «Dark Room»-etterforskningen.

Ifølge dommen fra Bergen tingrett overførte mannen penger til personer på Filippinene for at de skulle forgripe seg på barn mens han så på via webkamera. Påtalemyndigheten fant bevis for at 61 overgrep faktisk ble gjennomført, skriver NRK.

– Jeg registrerer at tiltalte er funnet skyldig i det meste som vi la ned påstand om. Det sender et viktig og sterkt signal til samfunnet om alvoret i denne saken, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta til Bergens Tidende.

200 000 chattemeldinger

Sylta påpeker at barn har krav på vern, enten de befinner seg i innland eller utland. I sin prosedyre omtalte han overgrepene som en massiv og kynisk utnyttelse av barna, ifølge NRK.

Nærmere 200 000 chattemeldinger, sendt mellom 2011 og 2016, var blant politiets beviser.

I meldingene skriver mannen detaljert om hvordan han vil at grove seksuelle overgrep skal utføres mot små barn. Ofte av deres egne mødre. Totalt skal mannen ha betalt 772 000 kroner for overgrepene.

Tvang mot datteren

En av mødrene tvang sin tre år gamle datter til å ha seksuell omgang med lillebroren på bare tre måneder. Ifølge dommen overførte den dømte penger til moren 16 ganger.

Norsk og filippinsk politi har samarbeidet om saken og den filippinske moren ble pågrepet og de to barna havnet på institusjon, ifølge NRK.

Mannen må betale 200 000 kroner i oppreisning til den nå sju år gamle jenta. Broren får ikke erstatning fordi det ikke er påvist skadevirkninger.

Anker dommen

48-åringens forsvarer, Torbjørn Sognefest, opplyser at deler av dommen blir anket.

– Han er skuffet over å bli domfelt for ting han mener han ikke har gjort, og deler av dommen vil bli anket, sier Sognefest til TV 2.