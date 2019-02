Abortlege truet på livet               

Her ble det målt den høyeste februartemperaturen på over 50 år lørdag

Saken oppdateres.

For noen uker siden fikk Kjell Åsmund Salvesen et trusselbrev sendt til arbeidsplassen, St. Olavs Hospital. Salvesen er sjef ved kvinneklinikken og en av to leger som gjør fosterreduksjoner i Norge.

- Ble redd

- Først ble jeg redd, så litt sint, og nå er jeg bare oppgitt og lei meg, sier han i et TV2-innslag.

Salvesen sier videre at han opplever at trusselen ble rettet mot ham på grunn av at han gjør fosterreduksjoner som en del av jobben.

Fosterreduksjon er et lovlig inngrep som tilbys ved St. Olavs Hospital. I regjeringsforhandlingene i januar fikk KrF gjennomslag for et lovforslag som skal endre dette. Det nye forslag krever behandling i en nemnd før inngrepet kan tillates. Det er nå på høring, men det er ventet at det vil bli innført.

Politietterforskes

Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs Hospital sier til TV2 at hun ble rystet da hun hørte om trusselen. Den ble anmeldt umiddelbart. Politiet har gjort undersøkelser i saken, men har foreløpig ingen mistenkte.

- Vi oppfatter at dette er en alvorlig trussel, og etterforsker den som det, sier politiadvokat Sunniva Tronvoll til TV2.