Far vil ha opphevet drapsdom for å ha ristet sønn til døde

Saken oppdateres.

– Vi mener dommen ikke er godt nok begrunnet til å slå fast at det er et drap, så vi vil anføre at den må oppheves, sier advokat Jon Anders Hasle til NTB.

Det er andre gang saken ligger på Høyesteretts bord. I mars i fjor opphevet Høyesterett dommen fra Borgarting lagmannsrett der 32-åringen ble dømt til 16 års fengsel for å ha drept den ti uker gamle sønnen i desember 2014.

Det var tvil om juryen i lagmannsretten hadde forstått kravene riktig for å kjenne mannen skyldig i forsettlig drap.

I den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor høst kom domstolen imidlertid til samme konklusjon og dømte faren for forsettlig drap på sønnen begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel i 14 år.

Anker over straff

Påtalemyndigheten har anket over at straffen ble kortet ned av lagmannsretten. Påstanden i retten var fengsel i 17 år og seks måneder.

– Vi har også subsidiært anket over straffeutmålingen med den begrunnelsen at straffen på 14 år er for streng, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Forsvarer Hasle trekker fram at det få saker av samme type som har vært til behandling i rettssystemet. Han mener det er mangler også i den siste dommen.

Skulle han få medhold av Høyesterett, vil saken i så fall nok en gang bli sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Tiltalte var klar over faren

Mannens ti uker gamle sønn døde i desember 2014. Babyen ble brakt til Akershus universitetssykehus med alvorlige skader og døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet flere ganger de siste ukene var blitt ristet slik at det hadde oppstått flere brudd i kroppen, hodeskallen og blødninger i hjernen.

– Tiltalte var imidlertid klar over at sønnen kunne dø som følge av filleristingen, og bestemte seg like fullt for å filleriste barnet selv om det skulle føre til at barnet døde, skrev lagmannsretten om det siste tilfellet av risting som skjedde natt til 17. desember 2014.

Moren reagerte

Også guttens mor var opprinnelig tiltalt i saken, men ble frikjent i tingretten for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følge. I tingretten forklarte moren at hun reagerte ved flere anledninger på farens hardhendte behandling av sønnen.

Sakkyndige slo fast at hendelsene hun var vitne til, ikke kunne ha skadd barnet. Retten mente derfor at volden som til slutt kostet babyen livet, skjedde når hun sov eller ikke var til stede.

– Desperate pårørende

Overlege Arne Stray-Pedersen ved seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn ved Oslo universitetssykehus har vært oppnevnt som sakkyndig i denne saken, som i svært mange andre såkalte filleristingssaker i Norge.

– Ofte handler dette om desperate pårørende som mangler kunnskap og evner til å roe et spedbarn og som reagerer på barnets gråt ved å slå og riste barnet, sier Stray-Pedersen på generelt grunnlag.

– Vold mot barn forekommer og er fortsatt trolig underrapportert. Dette er kompliserte saker som krever en bred utredning og etterforskning. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre om for eksempel fødsel, sykdom eller bagatellmessige eller ikke-rapporterte ulykkeshendelser kan forklare skadene, sier Stray-Pedersen.