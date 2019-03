Sjimpansen Julius forsøkt forgiftet med narkotika

Saken oppdateres.

- Vi er sjokkert, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg som har vondt for å tro at noen er i stand til å utsette et forsvarsløst dyr for en slik handling, i en pressemelding.

Torsdag 21. februar gikk Julius inn i en psykoseliknende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha blitt tatt under behandling er han nå utenfor livsfare.

- Dette kunne ha gått mye verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius, sier Ølberg.

Blodprøver og urinprøver ble sendt til St. Olavs hospital, og der ble det bekreftet at Julius hadde narkotika i blodet.

Mistanken rettes mot en plastflaske som samme dag ble funnet på Apeøya, og som Julius er observert med. Forholdet er politianmeldt, og flasken skal nå undersøkes av politiet for ytterligere spor. Dyreparken jobber parallelt med å gjennomgå opptak fra alle overvåkningskameraer i Parken fra den aktuelle dagen.

Julius ble født i desember 1979 og har siden den gang vært dyreparkens største «kjendis». Julius fyller altså 40 år i år.