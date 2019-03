Ap om NSBs nye navn: – Galskapen vil ingen ende ta

Her kommer lavtrykket som gir vindkast på over 100 kilometer i timen

– Galskapen vil ingen ende ta, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli til nyheten om navnebyttet.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, fortsetter han.

SV-leder Audun Lysbakken hevder direktørene i NSB frivillig har gitt fra seg sin største fordel, sin historie og sin tilknytning til fellesskapet.

– Det regjeringens jernbanereform har gitt oss, er flere direktører og nye, fjollete navn, sier han.

– Trist dag

– Dette er en trist dag for jernbanen og for hele Norge, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Jeg har forståelse for at NSB ønsker å vise at de er nyskapende og moderne når regjeringen nå har lagt opp til omfattende konkurranseutsetting på norsk jernbane, men jeg tror de har valgt helt feil strategi, fortsetter han.

Gjelsvik vil be samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) redegjøre for navnebyttet i Stortinget.

Dale har selv reagert på navnebyttet med å si at han har stor forståelse for at det vekker reaksjoner når NSB-navnet forsvinner, men at han ikke vil motsette seg NSB-styrets avgjørelse.

– Bortkastet pengebruk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes lurer på hvor mye navnebyttet koster:

«Skal man gråte eller le? Og hvor mye koster dette meningsløse navneskiftet oss?», spør han.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer også sterkt og mener at det nå sløses bort millioner av kroner på navnebytte framfor å øke bemanningen slik at ubrukte tog kan settes i drift.

– MDG vil ha en togrevolusjon! Vi vil ha pendlertilbud som monner, nattog til Berlin og hurtigtog mellom de store byene i Norge. Det er dette NSB og regjeringen bør bruke penger og energi på, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at navneendringen fra NSB til Vy er en konsekvens av regjeringens jernbanereform.

– Jernbanereformen har ført til flere direktører og færre konduktører. Slike endringsprosesser er svært dyre og gir høyere lederlønninger, mens de som jobber med den daglige driften av norsk jernbane, opplever stadig mer usikkerhet, sier han.

