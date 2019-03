Norwegian setter alle Boeing 737 MAX 8-fly på bakken

«Pretty Little Liars»-Lucy klar for stor rolle

Mann siktet for drap og drapsforsøk – er i slekt med ofrene

Storbritannia stenger luftrommet for Boeing 737 MAX 8-maskiner

Saken oppdateres.

I en pressemelding skriver Norwegian at valget om å sette flyene på bakken ble tatt etter råd fra europeiske luftfartsmyndigheter. Selskapet har til sammen 18 fly av denne typen.

- Norwegian har valgt å sette våre Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre etter anbefaling fra flere luftfartsmyndigheter. Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi beklager til passasjerer som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først, uttaler Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i pressemeldingen.

Det var nettavisen E24.no som meldte om nyheten først.

LES OGSÅ: Flere likheter mellom flystyrtene i Etiopia og Indonesia: Stiller spørsmål ved Boeing MAX 8-flyet etter Ethiopian-ulykken

Har bestilt over 100 fly

Norwegian har bestilt 110 Boeing 737 MAX og har fått levert 18 av disse så langt.

Selskapet har mer enn 110 Boeing 737–800 i flåten. Disse vil ikke bli berørt. Det blir heller ikke selskapets Dreamlinere.

Norwegian jobber nå med å omdisponere flyflåten for å begrense konsekvensene, opplyser Norwegian.

Storbritannia stenger luftrommet

Like før nyheten om Norwegians tiltak ble kjent, kom nyheten om at Storbritannia stenger luftrommet for Boeing 737 MAX 8-maskiner.

Australske myndigheter har også inn suspendert flyet midlertidig, og luftfartsmyndighetene i landet avventer flere opplysninger om årsaken til flystyrten, skriver Aftenposten.no.

Avisen skriver at også myndighetene i Kina og Singapore har stanset alle flyvninger med denne flytypen i sitt luftrom, og at en rekke flyselskaper med base i Brasil, Mexico, Cayman-øyene, Sør-Afrika, Sør-Korea og Marokko, i tillegg til rammede Ethiopian Airlines, valgt å sette sine MAX 8-fly på bakken.

Disse har satt Boings fly på bakken Disse har satt sine Boeing 737 MAX 8 på bakken etter søndagens flyulykke i Etiopia, eller har stengt sine luftrom for trafikk av flytypen: Stater: – Singapore – Kina – Indonesia – Australia – Malaysia – Oman – Storbritannia Flyselskap: – Ethiopian Airlines (Etiopia, selskapet som eide ulykkesflyet) – Comair (Sør-Afrika) – Cayman Airways (Cayman Islands) – Gol Airlines (Brasil) – Aerolineas Argentinas (Argentina) – Norwegian Noen av landene/selskapene som ikke gjør det: – USA: Verken flyprodusenten Boeing eller amerikanske luftfartsmyndigheter mener det så langt er noen grunn til å ta flytypen ut av trafikk. Heller ikke flyselskapene Southwest Airline og American Airlines, som opererer flytypen, ønsker å gjøre dette. – Russland (S7) – Tyrkia (Turkish Airlines) – Italia ( Air Italy)

Like etter at nyheten om at Norwegian setter flyene på bakken, falt selskapets aksjer med 4 prosent, melder NTB.

LES OGSÅ: Malaysia og Oman stenger også luftrommet for Boeings 737 MAX 8-fly

LES OGSÅ: Ethiopian Airlines setter alle 737 MAX 8-fly på bakken