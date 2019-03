Carl I. Hagen: – Håper PST tar feil

Følg Raw Air direkte her

Her er Karoline (23) nettopp blitt historisk: – Det er en ære

Norwegian-fly på bakken ga stressende dager for reisebyrå

Her reddes Eirik opp fra vannet

Vurderer du å flytte? Her er seks tegn på at det er på tide

Parlamentet går inn for å utsette EU-utmeldingen

Wara går ut i permisjon etter at samboeren ble siktet

Teaterregissør mener Solberg mangler respekt for det frie ord

Kripos hentet inn for tekniske undersøkelser ved Waras hjem

Vurderer du å flytte? Her er seks tegn på at det er på tide

Teaterregissør mener Solberg mangler respekt for det frie ord

Kripos hentet inn for tekniske undersøkelser ved Waras hjem

Parlamentet går inn for å utsette EU-utmeldingen

Parlamentet går inn for å utsette EU-utmeldingen

Saken oppdateres.

Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble torsdag siktet for å ha tent på parets bil for å vekke mistanke om at en forbrytelse var begått.

– Jeg er i sjokk. Jeg skjønner ingenting. Jeg håper PST tar feil. Nei, jeg er helt målløs av den siste utviklingen i denne saken, sier Carl I. Hagen til VG.

Han har den siste tiden engasjert seg sterkt i Wara-saken. Blant annet har Hagen sagt at han ønsket å anmelde Oslo-politiets påtaleansvarlige i saken for grov tjenesteforsømmelse.

Årsaken var at politiet henla en anmeldelse fra Laila Anita Bertheussen i desember i fjor. Bertheussen anmeldte teatret Black Box etter en forestilling hvor det ble brukt bilder av huset hvor hun og Wara bor. Hun mente teateret hadde krenket privatlivets fred.

Det var i etterkant av forestillingen at det begynte å dukke opp truende meldinger og gjenstander ved parets bolig. Natt til søndag ble parets bil påtent.