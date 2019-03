PST har siktet samboeren til Tor Mikkel Wara i trusselsaken

Saken oppdateres.

Det opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

- PST har i dag siktet Tor Mikkel Waras samboer for overtredelse av straffelovens 225, for noe som vekker mistanke om at noe straffbart er begått uten at det har det, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse klokken 16, ifølge NRK.

Ifølge Aftenposten tar Tor Mikkel Wara permisjon som justisminister. Statsministeren og Frp-leder Siv Jensen holder torsdag ettermiddag pressemøte om Wara-saken, melder NTB.

- Mistanken styrket seg

Siktelsen mot justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen (54), omhandler bilbrannen som ble meldt sist søndag. Politiet ble varslet om brannen av en forbipasserende klokken 01.41 natt til søndag. Bilen til justisministeren sto parkert utenfor huset hans i Oslo. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST, som i etterkant uttalte at de ser brannen i sammenheng med tidligere hendelser knyttet til justisministeren.

- Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, sa Bjørnland videre under pressekonferansen.

Waras samboer, som ble pågrepet torsdag, er imidlertid ikke siktet for tidligere hendelser, ifølge NTB.

- Hun ble pågrepet torsdag og ble første gang orientert om vår mistanke under pågripelsen, opplyste Bjørnland.

Hun forteller videre at politiet støtter seg på en helhetlig vurdering av bevis som bakgrunn for siktelsen.

- Mistanken har styrket seg det siste døgnet, opplyser hun videre, og legger til:

- Hun er ikke siktet for tidligere hendelser, men det er naturlig å se disse i sammenheng.

- Tauet vekk en personbil

Bjørnland sier hun ikke er kjent med hvordan Waras samboer stiller seg til siktelsen.

Brudd på straffelovens paragraf 225 har en øvre strafferamme på ett års fengsel.

Flere politifolk er torsdag ettermiddag på plass utenfor justisminister Tor Mikkel Waras bolig, og det er tauet bort en personbil. Innsatsleder på stedet sier til NRK at de bistår PST. Politiet gjør tekniske undersøkelser utenfor boligen, blant annet ved stedet der bilen ble tauet bort.