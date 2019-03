Statsviter om Wara-siktelsen: En sjokkmelding

Dømt til fengsel for ikke å ha trukket skatt

Saken oppdateres.

– Dette er en bombe. Denne saken, alle disse hendelsene, har slått veldig sterkt inn i det politiske miljøet. Senest i går ble det nevnt i Stortinget, Wara fikk mye sympati. Mange har også kalt dette et angrep på demokratiet, sier valgforsker og statsviter Bernt Aardal til Vårt Land.

Han sier dette har blitt en stor sak rent politisk, og kaller det en sjokkmelding.

- Personlig tragedie

– Dette gjelder en justisminister fra Frp. Ikke minst har det vært spekulasjoner om hvorvidt dette er gjort av politiske grunner, om at noen ønsker å ramme ham som Frp-statsråd. Det har vært spekulasjoner fram og tilbake, det har også kommet påstander om at noen eller alle hendelsene er iscenesatt, sier Aardal.

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars. I forkant av dette hadde familien blitt utsatt for fire andre trusselhendelser, deriblant ble postkassen deres påtent. Bertheussen er ikke siktet for noen av da andre hendelsene.

Aardal kaller saken er personlig tragedie dersom det viser seg at Bertheussen har tent på bilen. Han mener likevel saken får politisk betydning.

- Storpolitikk

– Nettopp fordi dette har hatt så sterke politiske overtoner – det har vært mye spekulasjoner, statsministeren har også tatt opp saken, så blir det storpolitikk i norsk sammenheng. Selv om det kan virke som en personlig tragedie, sier Aardal.