18-åring pågrepet etter knivstikking i Skien

Saken oppdateres.

Det bekrefter operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Tenåringen ble pågrepet på en adresse i Skien.

– Vi har grunn til å tro vi har pågrepet gjerningspersonen, samtidig kan vi ikke utelukke at det er snakk om flere, sier operasjonslederen.

Tenåringen er en kjenning av politiet. Han vil bli avhørt på dagtid lørdag.

– Han er registrert i politiets registre, men ikke i stort omfang, sier Groth som ikke ønsker å kommentere hvilke saker den pågrepne har vært involvert i tidligere.

To alvorlig skadd

Nødetatene fikk melding om slagsmålet på Landmannstorget i Skien sentrum klokken 2.40.

En av de skadde er i slutten av tenårene. De to andre er i 20-årene. Alle tre er kjørt til sykehus, to av dem betegnes som alvorlig skadd. For den tredje er skadeomfanget uavklart.

– Minst to av dem var bevisst da nødetatene kom til stedet, for den andre er det uavklart, sier Groth.

Politiet har vært på sykehuset og pratet med minst en av dem.

Det var klokken 5.25 ingenting nytt om status på de skadde.

Buss med vitner

Hvor mange som var involvert i slagsmålet, vites foreløpig ikke, men Groth beskriver det som «ganske mange» ungdommer.

Politiet rekvirerte en buss og fraktet i underkant av ti vitner til politistasjonen. Det skal være personer som var involvert i slagsmålet, i tillegg til forbipasserende.

Politiet jobbet tidlig lørdag morgen fortsatt med avhør av vitner.

– Det er også gjort beslag i mobiltelefoner med videoer som viser noe av hendelsen, forteller operasjonslederen til NTB.