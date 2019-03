Jusprofessor: – Ikke lett for Wara å vende tilbake som justisminister

Saken oppdateres.

Professor i privatrett Mads Andenæs ved det juridiske fakultetet i Oslo, mener at Waras uttalte støtte til samboeren er problematisk, skriver VG.

Bakgrunnen er at advokat John Christian Elden, som forsvarer Waras samboer Laila Anita Bertheussen, har uttalt i et intervju med TV 2 at Tor Mikkel Wara (Frp) støtter samboerens forklaring.

– De er helt på linje. Hun mener PST har tatt letteste utvei, og sagt til henne at hun er mistenkt fordi ett av kameraene var ute av drift da den siste brannen fant sted. PST har da behendig glemt at hun hadde varslet om det tidligere, skrev Elden til TV 2.

– Svært uheldig

– Det var svært uheldig for Waras del. Selv om Elden ikke representerer Wara i denne saken, har han snakket den permitterte justisministeren inn i skyldspørsmålet. Det vil ikke gjøre det lett for Wara å vende tilbake som justisminister senere, fordi han da har tatt direkte stilling i en pågående straffesak, sier Andenæs.

Professoren mener videre at det er problematisk at Wara skev et innlegg om Black Box-teateret i Aftenposten i Januar, i lys av at påtalemyndigheten skal være uavhengig politisk overstyring.

Elden presiserer overfor VG at Wara ikke er kjent med samboerens forklaring, og at han ikke mener noe om etterforskningen.

– Mener ikke noe om straffesaken

– Han støtter opp om sin samboer som er siktet i en straffesak, uten å ha noen mening eller oppfatning av selve straffesaken mot henne som han heller ikke er kjent med. Slik som en ektefelle normalt gjør, presiserer Elden på Twitter.

Justisministeren er for tiden i permisjon etter at hans samboer torsdag ble pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Hendelsene mot Wara og familiens bolig startet i kjølvannet av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det ble brukt bilder av boligen deres. I desember ble det tegnet hakekors og skrevet ordet «rasist» på parets hus og bil. I januar var det et branntilløp i søppelkassen, og i februar ble politiets bombegruppe tilkalt for å undersøke en mistenkelig gjenstand. 4. mars rykket bombegruppa ut på nytt etter funn av et truende brev.