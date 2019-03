Derfor feirer vi ikke 1. påskedag i helga

Han blir første rektor for ny skole i Trøndelag

Adresseavisen har fått flere henvendelser fra lesere som har stusset fælt på hvorfor påska kommer så sent i år. På barneskolen lærte man at 1. påskedag skal falle på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Dette ble bestemt allerede på kirkemøtet i Nikea i 325. Da skulle 1. påskedag falt på 24. mars, altså nå til helga. Men i stedet faller 1. påskedag på 21. april i år.

Syklisk fullmåne

Professor Per Barth Lilje ved Institutt for teoretisk astrofysikk forklarer til NRK Nordland hvorfor påska ikke følger den kjente regelen som vi alle kan fra barndommen.

- For det første, vårjevndøgn faller ikke alltid på samme dag, og i år faller det på 20. mars i Norge, mens det faller på 21. mars i land lenger øst, som Russland, sier han til NRK.

For beregning av påska har man fastsatt som 21. mars som gjeldende dato, uansett hvor man er. For det andre, i stedet for å bruke den virkelige fullmånen, innførte man det vi kaller den sykliske fullmåne, som ikke alltid er på samme dato som den egentlige fullmånen.

Dermed er det sånn at den egentlige regelen er følgende: 1. påskedag er første søndag etter første sykliske fullmåne på eller etter 21. mars. Og den neste sykliske fullmånen er 18. april. Dermed blir det en forholdsvis sen påske i år.

Krangler om påska

Den tidligste dato påskesøndag kan falle på i den vestlige kalenderen er 22. mars. Dette inntraff sist i 1818 og vil gjenta seg i 2285. Den seneste mulige datoen for første påskedag er i denne kalenderen 25. april, ifølge Store norske leksikon.

I vår tid er det flere ganger foreslått å legge påsken til en bestemt søndag, uavhengig av måneåret, for eksempel første søndag i april, men så langt har den tradisjonelle måten å tidfeste påsken på holdt stand mot alle endringsforslag, står det videre på snl.no.

– Tidspunktet for påska var i flere århundrer gjenstand for stridigheter. Katolikker og protestanter har til tider hatt påske på ulike datoer, sier Barth Lilje til NRK Nordland.

