God kondis kan halvere faren for hjerteinfarkt

– Vi fant en sterk kobling mellom høyere målt kondisjon og lavere risiko for hjerteinfarkt og angina pectoris de neste ni årene, sier forsker Bjarne Nes i NTNUs Cardiac Exercise Research Group (Cerg) til Gemini.

Resultatene er publisert i det verdensledende tidsskriftet European Heart Journal.

Studien viser at de med best kondis har halvparten så høy risiko som de med dårligst kondis.

Målte kondisen til 4527 mennesker

Mellom 2006 og 2008 målte CERG-forskere kondisen til 4527 menn og kvinner som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Ingen av dem hadde hjerte-, kar- eller lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk, og de fleste ble ansett for å ha lav risiko for å få hjerte- og karsykdom de neste ti årene.

Likevel ble 147 av deltakerne rammet av et akutt hjerteinfarkt eller fikk diagnosen angina pectoris innen 2017. Dette er sykdommer som innebærer at kransårene i hjertet er trange eller helt tette.

Økende kondis gir mindre risiko

Forskerne analyserte deltakerne i grupper ut fra hvor god kondis de hadde i forhold til andre med samme alder og kjønn. Risikoen viste seg å synke jevnt i takt med økende kondisjon. Sammenhengen mellom kondisjon og hjerterisiko holdt seg også etter videre justering for andre faktorer som var forskjellige hos de sprekeste og minst spreke deltakerne.

Studien tyder på at selv en liten økning i kondisjon kan ha stor betydning for helsa. For hver økning på 3,5 kondisjonstall ble risikoen for hjerteinfarkt eller angina 15 prosent lavere. Vi har oppgitt gjennomsnittlige kondisjonstall for hver aldersgruppe i tabellen nederst i saken.

– Resultatene våre bør oppmuntre til å bruke trening som forebyggende medisin. Noen få måneder med regelmessig trening som gjør deg andpusten kan være en effektiv strategi for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, sier studiens førsteforfatter Jon Magne Letnes. Han er lege og doktorgradsstipendiat i Cerg.

