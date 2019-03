Nytt vikingskip funnet i Vestfold

Waras samboer klager VG inn for PFU

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden.

– Dette er en historisk dag, en stor begivenhet. Dette er unikt i norsk historie og internasjonalt, det går ikke an å overdrive betydningen av det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som er til stede ved Midgard vikingsenter på Borre i Vestfold.

– Dette er helt unike bilder og betydningen av dette er enormt. Vi håper det er mye mer, og dette viser hvor viktig det er bruke ny teknologi, sier Elvestuen.

Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform, opplyser Vestfold fylkeskommune.

Videre undersøkelser

– Hvor mye som er bevart under torva er foreløpig ikke mulig å svare på. Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre. Farkoster under dette blir definert som båt.

– Når det gjelder funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært, opplyser fylkeskommunen.

Flere skip i Vestfold

I Europa er det registrert 13 skipsbegravelser fra perioden 570–1050. For skipshauger fra vikingtida (800–1050) er antallet kun sju, hvorav tre av disse ligger i Vestfold – Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet.

Det har også tidligere blitt brukt georadar på Borre, og det er funnet minst fire hallbygninger.