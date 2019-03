Journalisten tar permisjon - sjefredaktøren trekker seg ikke

Minileilighet uten do og bad solgt for 125 000 per kvm

Det er klart etter at VG onsdag kveld la frem sin gransking av hvordan de håndterte saken rundt videoen av Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo.

- Tar permisjon

- Vi har kommet til enighet med journalisten om at han tar permisjon i seks måneder, og i løpet av den tiden så skal vi avklare hvilken rolle han kommer tilbake til etter permisjonen. Utover det kommer vi ikke til å kommentere de personalmessige konsekvensene, sa nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under pressekonferansen.

Ekstra ansvar

VG la onsdag kveld frem en rapport med en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo, ble håndtert i redaksjonen før, under og etter publisering.

Granskingen har blitt ledet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Under pressekonferansen sa hun at det påhviler pressen et ekstra aktsomhetskrav når en kilde ikke er profesjonell, som i Sofies tilfelle.

- Vår vurdering er at VG her har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt. Hun er satt under et sterkt press og sitert på utsagn hun ikke kan stå inne for. Dette er kritikkverdig. I møte med kilder som ikke er profesjonelle skjerper det kravene til kildekontakt og kvalitetssikring, sa Håndlykken.

Hun sa at det ikke var grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side.

Beklaget til Giske

I en omfattende TV 2 -sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen kraftig kritikk mot avisen.

Kvinnen mener at mediehuset med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.

Håndlykken var tydelig på at VG burde beklaget tidligere. Hun mente at VG-redaktør Steiro stod i et krysspress mellom lojalitet til egen reporter som ga uttrykk for at sitatet var opplest og godkjent, og en kilde som mente hun var utsatt for press.

- Dette krysspresset har bidratt til en sviktende og forsinket håndtering av situasjonen. Vi burde beklaget saken like i etterkant av Steiros samtale med Sofie, sa Håndlykken.

- Vår vurdering er at denne beklagelsen kom for sent, og at den ikke dekket opp alle svakheter i den opprinnelige artikkelen. Vi burde ha beklaget tydeligere både overfor Sofie og Trond Giske, sa Håndlykken.

Hun ga samtidig ros og anerkjennelse til TV2s dekning av saken.

Steiro: - Vil ikke trekke meg

- Rapporten påpeker at vi har gjort feil, og som redaktør er det mitt ansvar. Rapporten fastslår at jeg har gjort personlige feil, og jeg stiller meg bak kritikken om rolle og involvering og tar den på dypeste alvor. Denne artikkelen burde ikke vært publisert, sa sjefredaktør Gard Steiro under pressekonferansen.

Mange har stilt Steiro spørsmål om han nå vil trekke seg som redaktør.

- Jeg kommer ikke til å trekke meg som redaktør etter denne saken. Jeg har styrets og de ansattes fulle tillit. Om publikums tillit er svekket, er jeg sikker på at vi kan vinne den tilbake.

Han sier at redaksjonen og enkeltpersoner i VG den siste tiden har vært under hardt press, noe han mener VG må tåle som mediebedrift.

- Det har vært nyttig å oppleve en mediestorm fra den andre siden. Den erfaringen tar jeg med meg, sier Steiro.

Tar selvkritikk

I et intervju med NRK sier VG-journalist Lars Joakim Skarvøy at han tar selvkritikk, og sier han ikke har ivaretatt kvinnen godt nok.

– Jeg har ansvar for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakten med medier før. I denne saken så ivaretok jeg ikke jeg Sofie på en god måte. Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har enorm forståelse for at Sofie har opplevd den siste tiden som belastende, sier den politiske journalisten.