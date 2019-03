Transportselskap rapportert for sosial dumping

«Portforbud» for uvaksinerte barn i New York-forstad

Statens vegvesen utførte mandag en tungtransportkontroll ved Helleland i Rogaland. To kjøretøy til slutt ble rapportert, skriver Stavanger Aftenblad.

– Sosial dumping har blitt en trend i transportbransjen i Norge som Statens vegvesen ser svært alvorlig på, sier Kenneth Holm Vestby, seniorinspektør i Vegvesenet.

Den ene sjåføren kjørte for Bring Trucking, og den andre kjørte for Agreta, som var på oppdrag for Bring Norge. Bring Trucking er et slovakisk datterselskap av Bring Cargo, som igjen er heleid av Posten Norge.

En av sjåførene tjente langt under norsk minstelønn. Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier de vil følge opp bruddene med Agreta, dersom de kjørte på vegne av Bring.

En rapport fra Arbeidstilsynet som oppsummerer tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017 viste at sju av ti kontrollerte utenlandske sjåfører hadde ulovlige lønnsbetingelser ved kabotasje i Norge. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme og underlagt særskilte regler.