VG legger frem granskningsrapporten

Saken oppdateres.

VG legger fram evalueringen onsdag kveld.

Rapporten vil i sin helhet bli tilgjengelig på VGs nettsider, opplyser avisa.

LES OGSÅ: Sofie danset med Giske på barvideo. - Jeg opplever at dette kom veldig feil ut.

VG har varslet at avisa denne uka vil legge fram en rapport med en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo ble håndtert i redaksjonen før, under og etter publisering.

LES OGSÅ: Hadde ikke videoen kommet ut, ville nok Trond kommet inn i styret.

I en omfattende TV 2 -sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen kritikk mot avisen.

Kvinnen mener at avisen med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.

LES OGSÅ: VG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne