Jøran Kallmyr blir ny justisminister

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) kom ut på Slottsplassen sammen med den nye justisministeren etter statsråd fredag formiddag.

Verken Solberg eller Kallmyr kom med noen kommentarer til de fremmøtte journalistene, men de skal møte pressen klokken 11.45.

Utnevnelsen skjer dagen etter at Tor Mikkel Wara trakk seg som justisminister.

Wara ble utnevnt til justisminister 4. april 2018. 14. mars 2019 ble han innvilget permisjon etter at hans samboer ble pågrepet av PST og siktet for å ha tent på ekteparets bil natt til 10. mars.

Det hadde lenge vært spekulasjoner om det ville være mulig for Wara å komme tilbake etter at hans samboer Laila Bertheussen ble siktet av PST for å ha fingert en trusselhendelse mot parets bolig.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) trådte for to uker siden inn som fungerende justisminister.