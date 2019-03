Familie får 2,3 millioner etter at datteren mistet livet i snøskredet på Svalbard

Odd Reitan har både reist et monument over seg selv og gitt byen en stor gave

Saken oppdateres.

Familien til to år gamle Nikoline Røkenes har kjempet for at lokalstyret i Longyearbyen skal ta ansvar for manglende opplysninger om skredfaren etter snøskredet fra fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen 19. desember 2015.

Fredag kveld melder NRK at familiens advokat Christian Lundin bekrefter at de har kommet til enighet med lokalstyret og Gjensidige Forsikring om en kompensasjon på drøyt 2,3 millioner for datterens død.

– De etterlatte er tilfreds med at en svært belastende sak er avsluttet. Det har vært en lang kamp hvor de har opplevd mye motstand, og det var først da forsikringsselskapet kom på banen at saken ble løst, sier Lundin til NRK.

Lokalstyreleder Arild Olsen avviser kritikken og hevder de har ønsket å gi familien kompensasjon samtidig som de har ønsket å lære av ulykken, og forstå de juridiske aspektene. Avtalen innebærer heller ingen erkjennelse av skyld fra lokalstyrets side.

I etterkant av snøskredet vurderte Spesialenheten for politisaker et mulig straffansvar knyttet til det overordnede ansvaret for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I november 2017 henla Spesialenheten saken og konkluderte med at verken lokalstyret, som eier boligene, grunneieren Store Norske eller Sysselmannen på Svalbard, gjorde noe straffbart da de ikke opplyste om skredfaren.