Her er områdene i Trøndelag som pekes ut for vindkraftutbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat la mandag formiddag fra rammeplanen for vindkraftutbygging på land.

13 områder i landet er utpekt. Tre av dem ligger i Trøndelag.

En tredel av vindkraftarealet lagt til Trøndelag

I Namdal er området på 6090 kvadratkilometer.

I grenseområdene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er området 2500 kvadratkilometer stort.

Fjellområdene i innlandet er på 3276 kvadratkilometer. NVE mener at disse områdene som omfatter kommuner fra Stjørdal til Holtålen framstår som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.

Innenfor de tre områdene er det også lagt inn eksluderte/fredede områder. I Namdal utgjør de områdene 2451 kvadratkilometer, i fjellområdene i innlandet 1503 kvadratkilometer og i grenseområdene mot Møre og Romsdal 1140 kvadratkilometer.

Trøndelag er det fylket i landet der det er pekt ut størst område. En tredel av arealene utpekt som egnet til vindkraftutbygging i Norge ligger i Trøndelag. Totalt er det pekt på 29123 kvadratkilometer i Norge, 11866 kvadratkilometer av dem i Trøndelag.

Allerede, før rammeplanene ble lagt fram mandag, er over 20 vindkraftanlegg ferdig utpekt eller på gang i Trøndelag.

Tre fylker unntatt

De 13 områdene er fordelt på alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

- Ikke utbyggingsplan

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund påpeker at planene ikke må ses på som en utbyggingsplan.

- Dette kartet må ikke leses som om NVE mener at fritt fram for vindkraft i disse områdene, sa Lund på pressekonferansen der planene ble overlevert olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren.

De «mest egnete» områdene er pekt utpå grunnlag av blant annet hvor det er god nettkapsitet for å få den produserte kraften ut på linjenettet. Trøndelag er et slikt område.

- Fortsatt grundig konsesjonsprosess

Andre kriterier har vært natur- og miljø og hvor sterkt vinden blåser.

Lund presiserer også at konsesjonsprosessene i framtida skal være minst like grundig som fram til nå.

"Gode produksjonsforhold" i Namdal

I Namdal berører vindkraftområdet kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa er inn under det 6090 kvadratkilometer store arealet utpekt av NVE.

«Til tross for middels nettkapasitet per i dag, framstår Namdal som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.», skriver NVE i planen.

Videre karakteriseres området slik:

«Området strekker seg fra Snåsavatnet i sør til Tosen i nord. Det omfatter hovedsakelig areal på vestsiden av E6, og avgrenses i vest av blant annet Namsos og Rørvik. Sør for Namsos og Grong er området preget av et kupert åslandskap med skog. Lengre nord er kystområdene i vest preget av flere store, relativt flate øyer, mens de østre delene av området har et svært skiftende terreng med høye fjelltopper mellom smale fjorder som skjærer langt inn i landet.»

Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre

Kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal er berørt av området på 2500 kvadratkilometer utpekt av NVE.

NVE skriver: «Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre har gode produksjonsforhold for vindkraft. Også i et kraftsystemperspektiv er området veldig godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til Forsvaret og friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår dette området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging».

Fjellområdene i innlandet

Kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen er berørt av området på 3276 kvadratkilometer utpekt av NVE.

NVE skriver: «Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen».

NVE skriver videre:

«I dette området er det i teorien plass til flere større vindkraftverk. Områdene som har plass til store vindkraftverk er imidlertid også i flere tilfeller viktige friluftslivseller reinbeiteområder. Det samlede arealet er likevel så stort at det kan være mulig å identifisere mange steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. Vindkraftverk er mest aktuelt i fjellområdene, som mange steder har en lite krevende topografi.»