Utslipp fra innenriksflygninger falt i 2017

Utslipp fra rutefly har falt hvert år siden 2014, og nedgangen fra 2014 til 2017 er på 11,9 prosent. I samme periode har antall reisende på innenriksflygninger økt med 1,6 prosent.

SSB har sett på utslipp for alle sivile flygninger, og delt disse inn i kategoriene jetturbo (vanlige ruteflyginger), helikopter og småfly.

De samlede klimagassutslippene fra sivile flygninger har økt 0,8 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Det skyldes en økning i utslipp fra helikoptertrafikken.

Utslipp fra rutefly sto for 87 prosent av utslippene, helikopter for 11 prosent og småfly for 2 prosent i 2017.

Tallene inkludere inkluderer utslipp av CO2, metan og lystgass, hvorav CO2 står for 98,5 prosent av utslippene omregnet i CO2-ekvivalenter.