- Metoo er likestilling

Mottar regninger for parkeringer og bompasseringer på bil som ble vraket for to år siden

Saken oppdateres.

Partileder Jonas Gahr Støre tok opp metoo-bevegelsen, som har mener har satt dype spor i politikken og hos Arbeiderpartiet siden forrige gang partiet var samlet til landsmøte.

- I arbeidslivet – ja, jeg vil si i livene våre – har det skjedd noe annet viktig det siste året. MeToo. Også det er en kamp for frihet, mot maktmisbruk og urettferdighet, sa Støre - som hyllet varslerne foran hele landsmøtesalen.

- Kvinner fant mot til å stå frem. Og gjennom det endret de samfunnet. Og de endret oss. Da også vi fikk saker og varsler i vinter var det tøft. Dere vet hvorfor, sa Støre til den dørgende stille landsmøtesalen.

Støre slo fast at metoo var og er et nytt, stort fremskritt for likestillingen.

- Vi stod – og skal alltid stå – på riktig side av det tidsskillet som MeToo er for kvinner og for likestilling, sa Støre til stor applaus fra salen.

- Høyre er ikke fellesskap

Applausen ville ingen ende ta da partileder Jonas Gahr Støre gikk på scenen i Folkets Hus torsdag ettermiddag. Og det før han hadde sagt et eneste ord.

Salen klappet og klappet, jublet og hoiet - som for å kompensere for Støres og partiets strevsomme år med maksimal oppmerksomhet på interne problemer og elendig oppslutning.

En rørt Støre måtte til slutt avbryte salen for å komme i gang.

Han startet sin landsmøtetale med å snakke om sin mor.

- Hva er det egentlig som betyr noe? Når jeg tenker på det spørsmålet, da tenker jeg på de jeg er glad i, de som betyr noe. Jeg tenker fort på familien. Det som preger meg mest nå er forholdet til moren min, sa Støre – og minnet salen om at han på landsmøtet for to år siden fortalte om sin far.

- Far har gått bort. Mor er på sykehjem på femte året. Hun lever med demens. Det er vondt. Vondt for mor. Tror jeg. Vondt for oss rundt. Vi besøker og trøster. Vi tror det har en betydning, sa Støre - som erkjente at han og familien ikke kan gi nok trygghet.

- Da er det et større fellesskap som slår inn. Det store fellesskapet stiller opp og gjør oss trygge, sa Støre om sin mor Unni.

Hyllet Aure

For å vise frem Arbeiderpartiets prosjekter for bedre fellesskap tok Støre for seg eksempler fra hele landet.

Bergen, Oslo. Han hoppet bukk over Trondheim, men avleverte partikollega og ordfører i Malvik, Ingrid Aune en visitt:

- I Malvik følger vår ordfører, Ingrid, opp hver eneste måned for å være sikker på at andelen av hele, faste stillinger i eldreomsorgen går opp. Og da gjør den, det. Går opp, sa Støre til jubel fra salen.

1000 i salen

Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte blir avholdt i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra i ettermiddag og gjennom hele helgen.

300 delegater fra hele landet skal samles, og på landsmøtets åpningsdag ventes nærmere 1.000 deltakere i salen.

Partiet skal stake ut sin politiske kurs fram mot høstens kommunevalg, og landsmøtet skal bli enige om ny politikk under de fire områdene distrikt, migrasjon, arbeidsliv og oppvekst.

LES MER: Her er Trøndelag Aps fem viktigste saker på landsmøtet

Dystre kulisser

Med fem måneder igjen til kommunevalget, er bakteppet for årets landsmøte ikke det beste for Arbeiderpartiet.

Landsmøteuken er innledet med flere målinger som viser at Arbeiderpartiet taper terreng.

I kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 får arbeiderpartiet 26,4 prosent), hele 6,6 prosentpoeng dårligere enn valgresultatet for fire år siden som var på 33 prosent.

Et resultat på linje med denne målingen ville vært historiens dårligste kommunevalg for Arbeiderpartiet.

På partibarometeret Norstat har laget for Aftenposten og NRJK måles «ørnen i norsk politikk» 24 prosents oppslutning denne uken. På Norstats kommunebarometer ligger Ap på 28 prosent, fem prosentpoeng bak valget i 2015.

LES MER: Giske uten roller

Mer politikk, mindre Giske

Støre svarte ut de dårlige målingene med å peke på nye uker med nye kontroverser rundt den avgåtte, men fortsatt omstridte, nestlederen Trond Giske.

Støre vil snu den den dårlige stemningen ved å snakke om politikk

– Min erfaring og min overbevisning er at når Arbeiderpartiet snakker politikk, så treffer vi folk hjemme, fordi jeg tror at flertallet i Norge ønsker de løsningene. Når vi snakker om ting som handler om interne personalforhold, så er velgerne utålmodige. De fleste av dem går ikke til andre partier, men til gjerdet, sa partilederen tirsdag.

LES MER: Krisemåling for Arbeiderpartiet

- Lær av Senterpartiet

Giske vil ikke kommentere det faktum at Støre oppgir ham, og støyen rundt ham, som forklaring på Arbeiderpartiets dårlige posisjon.

I et intervju med Adresseavisen torsdag, sier han dette:

- Jeg er veldig enig med alle de som sier at vi nå må snakke om politikk. Da må vi faktisk gjøre det, sier Giske.

I samme intervju sier Giske at Arbeiderpartiet har mye å lære av Senterpartiet.

Giske mener Arbeiderpartiet bør spørre og beskrive som Senterpartiet, men svare som Arbeiderpartiet.

- Senterpartiet er gode på å beskrive viktige problemer. De er gode på å vise frem avstanden mellom Oslo-eliten og resten av landet, følelsen mange har av å ikke bli sett, ikke forstått og ikke hørt. Arbeiderpartiet må bli like gode på dette, men gi Arbeiderpartiets svar. Vi har mange gode svar, sier Giske.

LES OGSÅ: Dette frykter Tore O. når han nå går inn i Ap-ledelsen