Ny rekord for Sp i TV 2-måling – krisetall for Ap

Arbeiderpartiets oppslutning ender på 24,3 prosent, en tilbakegang på 3,1 prosentpoeng siden forrige TV 2-måling. Det er like lite som i stortingsvalget i 2001, da partiet gjorde sitt dårligste valg siden 1924 og regjeringen måtte gå av, melder TV 2.

Senterpartiet på sin side har nå en oppslutning som er bedre enn brakvalget i 1993 da de oppnådde 16,7 prosents oppslutning etter en valgkamp preget av EU-saken der Norge sa nei til medlemskap året etter. Partiet går fram med 4,1 prosentpoeng siden forrige måling i mars.

- Reist rundt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan med andre ord smile hele veien til Løvebakken og har et klart råd til Støre & Co som for tiden har landsmøte i Oslo:

– Jeg mener at de bør bli med oss på all politikken vår, humrer han. Vedum understreker også at resultatet er veldig motiverende.

– Noe av grunnen er nok at vi har brukt mye tid på å stille lister og reist rundt i hele landet, mener han.

Ap mister velgere

Bakgrunnstallene viser at Ap har mistet 60.000 velgere til Sp siden forrige valg i 2017, mens 50.000 tidligere Ap-velgere sier de ville ha valgt SV eller Rødt hvis det var stortingsvalg i dag.

Blant regjeringspartiene går Høyre kraftig tilbake med 3,2 prosentpoeng til 21,6 prosent. KrF og Venstre ligger under sperregrensen, KrF med 3,7 prosent og Venstre med 3,4 prosent. For KrF er det ingen endring fra forrige måned, mens Venstre går fram med 1,2 prosentpoeng. Fremskrittspartiet går fram med marginale 0,2 til en oppslutning på 10,4 prosent.

Rødt med 5,1 (+ 0,3) og De Grønne med 5,0 (+ 1,4) holder seg begge over sperregrensen. Dette er den høyeste oppslutningen på stortingsmålingen for De Grønne siden august 2015

Sekkeposten «Andre partier» får 2,2 prosents oppslutning (tilbake 1,5 prosentpoeng).