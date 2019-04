Ap-topp fra Lofoten gråt av glede da Støre tapte olje-kampen

Den tidligere RBK-spilleren tok et helt spesielt grep for å lykkes

AUF jubler over Aps vedtak om å legge bort oljekompromiss for LoVeSe

Saken oppdateres.

Ap vil satse på fisk, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser i disse områdene.

- Med dette vedtaket slår Arbeiderpartiet tydelig fast at vi skal utvikle – og ikke avvikle – olje- og gassnæringen. Vi skal ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen. Den skal ha stabile og forutsigbare rammevilkår. Leterefusjonsordningen skal opprettholdes, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Gråt av glede

Mens Jonas Gahr Støre forklarer journalistene hvorfor han og partiet nå har snudd i saken om et oljefritt Lofoten, står en kvinne litt lenger bak i lokalet. Tårene renner i strie strømmer nedover kinnene.

Støre får spørsmål om Ap-medlemmer som har truet med å melde seg ut om Ap snur i saken.

- For hver eneste j.... utmelding skal vi få ti innmeldinger. Det kan jeg garantere, sier kvinnen som er ordførerkandidat i Vågan, Lena Amalie Hamnes.

- Dette betyr så mye, det er et taktskifte i norsk politikk. Nå kan vi kalle oss en havnasjon, sier hun med et stort smil, mens tårene fortsatt triller.

- Dette er en seier for fiskerinæringen, sier hun.

Også nederlag

Med denne snuoperasjonen fra Ap-ledelsen har altså Ap Trøndelag, AUF Trøndelag og mange andre fylkeslag og lokallag i hele Norge vunnet frem med sitt syn.

Men mange fylkeslag er splittet i synet, så også Trøndelag Ap. Nestleder i Trøndelag Ap, May Britt Lagesen, håpet på et annet utfall lørdag.

- Vedtaket er i tråd med stemninga i salen. Jeg er verken overrasket eller skuffet, men hadde håpet at vi hadde stått på kompromissvedtaket ut stortingsperioden, sier Lagesen.

- Seig kamp

Inn i lokalet der Støre holder pressekonferanse, kommer også stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen fra Sør-Trøndelag.

- Det har vært en seig kamp. Dette har vi holdt på med i 15 år. Jeg tør ikke tro det før vi har votert, sier hun.

I trappa i Folkets Hus står AUFs Trøndelagsdelegasjon.

- Dette er det største som har skjedd i mitt liv, jubler leder i Trøndelag, Håkon Einarsve.

- Det er en historisk seier. Endelig får vi vedtatt at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være oljefritt, sier tidligere AUF-leder, tredjekandidat på bystyrelista i Trondheim, Julie Indstad Hole.

Enda et stykke opp i Folkets Hus står fylkesleder Per Olav Hopsø. Også han tilhører den delen av Trøndelag som lenge har vært mot konsekvensutredning i Lofoten.

- Dette er en riktig beslutning. Det er et vedtak som fastslår at Ap satser på oljenæringen, men lar Lofoten være oljefritt. Slik ivaretas industrien og samtidig flertallet i landsmøtet, sier Per Olav Hopsø.

