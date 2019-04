Aktor krever 14 års fengsel for Frode Berg

Putin vertskap for Solberg under Arktis-konferanse

Saken oppdateres.

Rettssaken mot Berg ble i praksis innledet og avsluttet i midten av forrige uke, med Bergs forklaring, vitneavhør og bevisførsel.

Etter planen vil dom og straffeutmåling komme allerede tirsdag 16. april

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.