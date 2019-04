Tenåringer dømt for å ha mishandlet og drept katt

Her er tallene som viser at Solskjær slår alle norske trenere

Saken oppdateres.

Det skriver Bergens Tidende.

De tre tenåringene, to jenter og en gutt, var alle under 18 år da mishandlingen ble utført i en kommune i Bergen-området i fjor.

Gutten er idømt seks måneders ungdomsstraff, mens de to jentene begge har fått kortere betingede dommer. Alle har på grunn av sin lavere alder fått mildere straff enn retten tok utgangspunkt i.

Katten ble overkjørt med moped to ganger av den dømte gutten, ifølge dommen. Retten mener det var de to jentene som fanget katten i sekken, før gutten ble tilkalt. Også en annen gutt, som var under kriminell lavalder, ble tilkalt.

Bergens Tidende har fått tilgang på en video som viser at sekken med katten kastes høyt opp i luften før den deiser i bakken. Etterpå blir den overkjørt med moped.

Tenåringene skal så ha druknet katten i sjøen etter å ha fylt sekken med steiner. Retten sier det er uklart hvem som gjorde dette, men konkluderer med at de tre på grovt og uaktsomt vis har medvirket til vold mot katten.

Gutten er også dømt for å ha mishandlet et pinnsvin. I retten har gutten forklart at han ved et uhell kjørte over pinnsvinet med moped, og at han måtte gjøre noe fordi dyret fikk harde skader. Videobevis viser at han hoppet på pinnsvinet, og gutten skal så ha stukket en pinne inn i pinnsvinet.