Michelle Obama: – Forandring kommer ikke fra slottet eller Det hvite hus

Saken oppdateres.

Michelle Obama møtte et nesten fullsatt Oslo Spektrum torsdag kveld, på sin samtaleturné i forbindelse med utgivelsen av selvbiografien «Becoming».

I Oslo snakket USAs første afroamerikanske førstedame om fremmedfrykt og et mer splittet samfunn. Hun understreket viktigheten av utdanning og oppfordret ungdom til å ta et friår og til å dra ut i verden for å møte mennesker som lever på en annen måte.

– Forandring kommer ikke fra slottet eller fra Det hvite hus. Det skjer mellom folk hver eneste dag, sa Obama.

– Ikke vær redd for naboen din

Sist gang hun var i Oslo var da ektemannen fikk Nobels fredspris i 2009. Denne gangen benyttet hun sjansen til å fortelle om oppveksten i et arbeiderklassenabolag i Chicago.

Ved hjelp av gamle klassebilder viste hun hvordan halve klassen forsvant i såkalt «white flight» i løpet av få år – de hvite flyttet fra nabolaget da flere afroamerikanere kom til. I den forbindelse manet hun publikum til å ikke være redde for det ukjente.

– Sett deg selv i noen andres sted, og ikke vær redd for naboen din, sa Obama.

Videre ba hun unge om å være nysgjerrige, og hun kom med et lite Trump-stikk.

– Vil du lære noe, gjør det ved hjelp av en bok og ikke i form av en tweet. Man kan virkelig ikke uttrykke seg godt på 13 eller 36 tegn. Slutt med det, sa hun til stor jubel fra salen.

Tre barn – uaktuelt

Foredraget «Becoming» har samme tittel som memoarene hennes, som er solgt i mer enn ti millioner eksemplarer. I boka skriver hun blant annet om frustrasjonen hun kjente da hun satte sin egen advokatkarriere til side for å la ektemannen satse og sikte mot toppen av politikken.

Den tidligere førstedamen viet også mye av samtalen torsdag kveld til å snakke om tiden som Barack Obamas kjæreste og ektefelle og som førstedame.

Hun fortalte at midt i valgkampen da ektemannen stilte som president første gang, foreslo han at de skulle få et tredje barn. Det var ikke aktuelt for den kommende førstedamen.

– Politikken er ditt tredje barn. Vær så god, var svaret hun ga til Barack.

Det har blitt spekulert i om eksførstedamen selv har ønsket å bli president. I Oslo avviste hun dette på nytt og sa at hun heller vil rette oppmerksomheten mot neste generasjon politikere.

Norsk design

I forbindelse med bokturneen har hun allerede holdt show i både København og Stockholm, og hun har vært ikledd design fra de respektive landene. I Oslo stilte Obama i en sort dress fra den norske designeren Peter Dundas.

Arrangøren har ikke villet gå ut med hvor mye Obama har fått for sin opptreden i Oslo Spektrum, og har heller ikke villet si hvor mange billetter som hadde blitt solgt til arrangementet.